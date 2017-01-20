Daha güçlü kaslar için!

Çabuk tükenen kaslar için kalıcı çözümleri denemelisiniz...

Gecce Erkek - 20 Ocak 2017 19:28

Kısa süreli dinlenmenin kalp hızını arttırdığını, gün içerisinde metabolizmanın daha verimli çalışmasını sağladığı gibi kasları da tükettiği bilinir. Ancak yeni yapılan bir araştırma kasların daha güçlü olmasını sağlamak için dinlenme süresini uzun tutmanız gerektiğini iddia ediyor.



Journal of Sports Medicine’da yer alan ve fitness dergilerine de konu olan çalışmada, egzersiz bilimi uzmanı olduğu ifade edilen Brad Schoenfeld, ağırlık çalışması yaptırdığı 2 gruba 8 haftalık bir program uyguladı.



Söz konusu araştırmaya göre Schoenfeld’in 2 grup arasında uyguladı tek fark, setler arasındaki dinlenme süresiydi. Gruplardan birisi için 60 saniyelik dinlenme süresi belirlenirken diğer grup için 2-4 dakikalık dinlenme süresi belirlendi.



Schoenfeld’in yaptığı bu çalışma sonucuna göre 8 haftanın sonunda dinlenme süresinin uzun tutulduğu grupta kas kuvvetinin ciddi artış oldu. Schoenfeld’a göre dinlenme süresi uzun tutulan grubun diğer gruba göre kuvvet kazanım oranı 1.5 kat daha fazla oldu.



Bu çalışma ile fitness uzmanlarını ikiye bölen Schoenfeld’ın yağ yakmak ve fitness seviyesini geliştirmek için değil kuvvet kazanımını arttırmak için dinlenme sürelerinin uzatılması gerektiği araştırması kabul edilmiş gibi… Yani amacınız kas kuvvetini arttırmak ise sizde uygulayabilirsiniz.

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