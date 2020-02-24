Daha sağlıklı bir cilt için ne yapmalı?

Cilt sağlığı ve kozmetik dermatolog uzmanı Dr. Mervyn Patterson, cildin ovulmasının yanlış olduğunu belirtip "Derin katmanlara ulaşmak için sert peeling'ten kaçının. Cildinizi sertçe ovarak sağlıklı cilt hücrelerini ve lipitleri de kaybedersiniz. Sert peeling'ler yerine yumuşak yapılı peelingler tercih edilmeli. Bu ürünler, cilt bariyerine zarar vermeden ölü cilt hücrelerini nazikçe temizleyen salisilik ve azelaik asitler içeren doğal bileşenlere sahip." dedi.Dr. Mervyn Patterson, çok fazla ürün kullanmanın yanlış olduğunu belirtip "Her cilt tipi, aynı anda 10 ürünü kullanacak kadar iyi tasarlanmamıştır. Size iyi gelecek, az sayıda ve kaliteli ürünlere yatırım yapın. Çok fazla ürün kullanmak, cildinizi tahriş edebilir ve bu soruna neyin yol açtığını anlamanızı engelleyebilir." dedi.Patterson, fazla su içilmemesi gerektiğini söyleyip "Birçok insan, bol su içmenin cildi nemlendirdiğini düşünüyor. Ancak fazladan su içmenin cilde fayda sağladığı bir efsanedir. İnsan vücudu, ihtiyacı olandan daha fazla sıvı tükettiğinde, onu dışarı atar. Bu nedenle kapasiteden fazla su içmek anlamsızdır." dedi.