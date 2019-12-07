Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu!

Sihirli Annem dizisiyle ün kazanan Damla Ersubaşı anne oldu.Damla Ersubaşı'nın eşi Mustafa Can Kesler, kızları Zeynep Nisa'yı kucaklarına aldı. Mustafa Can Kesler, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım.... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notunu düştü. Damla Ersubaşı ise eşinin paylaşımının altına "Sen şahane bir babasın" yazdı.