Damla Pehlevan’dan İlkbahar’a merhaba

Daha önce dünyaca ünlü DJ Shantel ve BaBa ZuLa'dan klavyeci, dansçı ve yorumcu olarak tanıdığımız genç müzisyen Damla Pehlevan, Dmc etiketi ile bu kez söz ve müziği kendisine ait olan ilk teklisi, ‘İlkbahar'la karşımızda.

Müzik - 28 Nisan 2017 17:57
Damla Pehlevan’dan İlkbahar’a merhaba
Ruhundan elediği söz ve ezgileri yeni bir dilde bir araya getiren şarkıcı, dinleyenleri içindeki sese ortak ederken, geleneksel ve modern pop müziği şarkılarında buluşturuyor. Damla'nın duygularla parlak renklere boyadığı ‘İlkbahar’, genç kadının hayatından hikayelerin ilki.

Düzenlemesini Eray Polat'ın üstlendiği şarkının miksi Pieter Snapper tarafından Babajim İstanbul Stüdyolarında yapıldı. Şarkının video klibi ünlü yönetmen İmre Haydaroğlu, fotoğrafları ise yetenekli fotoğrafçı Safa Gülsoy tarafından çekildi.
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