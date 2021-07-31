"Çukur" dizisinde hayat verdiği 'Efsun' rolüyle son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Damla Sönmez, beyaz bikinisiyle sosyal medyaya damga vurdu. Güzel oyuncunun makyajsız fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu. Sönmez'in paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
İşte o kare:
Damla Sönmez'den sıfır makyaj paylaşım
Instagram paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisine toplayan ünlü oyuncu Damla Sönmez, son olarak beyaz bikinisi ile verdiği bir pozu yayınladı. Sıfır makyaj poz veren oyuncu, doğal güzelliği ile hayranlarından tam not alırken bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
31.07.2021 20:29 Magazin