Damla Sönmez’e bomba teklif

Başrolünde Murat Yıldırım'ın yer alacağı dizi için Melisa Şenolsun ile anlaşıldığı ve ikilinin partner olacağı öğrenilmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye ikinci bir kadın başrol daha dahil olacak. Bu rol için de Damla Sönmez'e teklif götürüldüğü konuşuluyor.Şu sıralar Blu TV'de yayınlanan 'Saygı' dizisiyle izleyenleriyle buluşan Sönmez'in bu teklife ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu. Eğer güzel oyuncu rolü kabul ederse Aziz'de Dilruba rolüne hayat verecek aksi halde bu rol için başka oyuncularla görüşülecek.