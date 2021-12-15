Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek tek celsede boşandı!

Seyahat amacıyla Türkiye’ye gelen İtalyan Danilo Zanna, 2012 yılında Tuğçe Demirbilek ile evlenmişti. 2013'te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle önce evlerini ayırmış, sorasında ise anlaşmalı boşanma davası açmıştı.İstanbul 12. Aile Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya Demirbilek ve Zanna ayrı ayrı geldi. Gizlilik kararı olan duruşma basına ve izleyiciye kapalı olarak yapıldı.Yaklaşık yarım saat süren duruşma sonrası Tuğçe Demirbilek, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Keyifli tavırları dikkat çeken Danilo Zanna ise kendisini bekleyen basın mensuplarına, “Güzel. Üzüldüm. Her şey yolunda” dedi.Danilo Zanna’nın avukatı Altın Mimir ise “Tarafların müşterek bir çocuğu var. Anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları ve arkadaşlıkları devam edecek. Oğulları için ger zaman bir arada olacaklar” dedi. (Kaynak: milliyet.com.tr)