Danilo Zanna ve eşi Tuğçe Demirbilek boşanıyor!

MasterChef yarışmasının sempatik İtalyan şefi Danilo Zanna seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de kalbini Tuğçe Demirbilek'e kaptırmış, daha sonra da ülkeden ayrılamamıştı. 2012 yılında evlenen ve 2013’te oğulları Zeno Tibet’i kucaklarına alan çiftin şiddetli geçimsizlik nedeniyle geçtiğimiz günlerde evleri ayırdığı iddia edildi.Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Birlikte yaşadıkları Etiler’deki evinden ayrılan İtalyan şef, oğluna yakın olmak için yine Etiler’de ayrı bir eve çıkmış.Henüz boşanma davası açmayan ikili, temmuz ayında birlikte tatil yapmıştı. O günden beri sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan çiftin neden ayrıldığı şimdilik bilinmiyor. Ancak Tuğçe Demirbilek’in üst üste yaptığı “mesaj kaygılı” paylaşımlar, genç kadının kırgınlığını ortaya koyuyor.Tuğçe Demirbilek’in 15 Eylül’de yaptığı “Benim post’larım herhangi birine işaret etmiyor. Ama ayakkabı sana uyuyorsa giyebilirsin Cinderella” yazan postuna, arkadaşlarından çok sayıda alkış emoji’si gelmişti.