Danilo Zanna'dan Türkçesini eleştiren takipçisine şok cevap!

MasterChef'in jüri üyelerinden olan Danilo Zanna, dün akşam Masterclass'ta İtalyan mutfağına dair önemli yemekleri yarışmacılara anlattı. Bir takipçisi Türkçesini eleştirince ünlü şeften yanıt gecikmedi.

04.09.2020 22:46 Magazin

Danilo Zanna'dan Türkçesini eleştiren takipçisine şok cevap! MasterChef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde İtalyan şef Danilo Zanna, Masterclass eğitimi verdi. Zanna, İtalyan mutfağına dair önemli yemekleri yarışmacılara anlattı. Bir takipçisi ise sosyal medyada Danilo şefin Türkçesini eleştirdi ve, “Danilo şef Masterclass’ta ders veriyor. Valla bana bu türkçeyle yumurta kırmayı anlatsa onu bile beceremem” yazdı.

CEVAP GECİKMEDİ

Danilo Zanna'dan ise bu eleştiriye cevap gecikmedi. Ünlü şef, "Kendimi iyi açıklayamasam bile yemek kalbe dokunuyor, bu en önemli şey. Bazen kelimlelerle birbirimizi anlamamak daha iyidir." ifadelerini kullandı.

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