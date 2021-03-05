Danilo Zanna'nın gözyaşları... Babasıyla son anlarını anlattı

MasterChef Türkiye programında jüri olan İtalyan Şef, Danilo Zanna'nın babası Armando Zanna, Nisan 2020'de koronavirüse yenik düşmüştü. Babasının ani vefatıyla sarsılan Zanna, 'Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando’yu dün gecce kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak.' sözleriyle acı haber duyurmuştu.Babasının vefatından sonra ilk kez konuşan ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Zanna, babasının koronavirüse yakalandıktan sonra nefes almakta zorluk çektiğini ve hastaneye yatırıldığını söyledi. Babasının yaşadığı zor günleri anlatan Danilo Zanna, "Biliyorsunuz İtalya salgında Türkiye'den çok daha önce karantinaya girmeye başlamıştı. Oradaki vakalar çok ciddi şekilde etkiledi herkesi. Babamın zaten rahatsızlıkları vardı.Babasını son kez hastaneye götürülmek için bindirildiği ambulansta gördüğünü söyleyen Zanna, sözlerine şöyle devam etti: "Babamı son gördüğüm an o zaman oldu. Annemi rahatlamaya çalışıyoruz derken, babam hastaneye giderken 'facetime'dan beni arayın' dedi. Çok zordu, bunu ilk defa burada anlatıyorum. 'Hiç korkmayın ben eve döneceğim' dedi. 24 saat içinde daha kötü oldu.""Çok acayip bir duyguymuş. Cenaze bile yapamadık. Annemin beş ay boyunca testi pozitif oldu. Kimse gidemedi cenazeye, bu süreden sonra ancak yapabildik cenazemizi. Üzülemiyorsun, gidip gelemiyorsun. Çok zor bir dönem oldu."