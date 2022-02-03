Danla Bilic ve Kaan Yıldırım'dan aşk iddialarına yanıt!

Danla Bilic ile Kaan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali, canlı yayında “Hadise’nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile Danla Bilic sosyal medya hesabından takipleşmeleri dedikoduları beraberinde getirdi. Dedikodular var, duydum. Çok da yakışıyorlar” açıklamasını yaptı.Çıkan aşk haberlerinin ardından ikiliden açıklama geldi. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan fenomen isim, "Bugün ufak bir ameliyat oldum ki inanır mısınız estetik değil. Neyse çıktığımda haberlere göre yeni sevgilim varmış benden hızlısı mezarda" dedi.Ardından Kaan Yıldırım da Instagram hesabından bir siyah beyaz formatta evinin salonunda çektiği videoya 'Alone (yalnız)' notunu düşerek hakkındaki aşk iddialarını yalanladı.