Sahne enerjisi ile izleyenleri kendisine hayran bırakan Danna Leese, 27 Ocak Cuma akşamından itibaren her cuma Le Baron'da sahne alacak. Zorlu Center’da yer alan, club ve lounge olarak hizmet veren İstanbul'un gizli kapısı Le Baron, ''Tres Chic, Friday'' konseptiyle cuma geccelerinize renk katacak. Sıradışı canlı müzik performanslarına ev sahipliği yapan Le Baron'da hem şahane lezzetlere hem de eğlenceye doyacaksınız...
Yemek ve bar için erken rezervasyon yaptırmanız önerilir.
Kindly reserve your table now before its too late for the most sophisticated chill & party dinner.
Danna Leese Le Baron'da!
Amerikalı ünlü şarkıcı Danna Leese Türkiye'yi sevdi. İlk konserini geçtiğimiz yaz Çeşme'de veren başarılı şarkıcı kış aylarında da içinizi ısıtacak bir performansla Le Baron'da sevenleriyle buluşuyor...Eğlence - 26 Ocak 2017 14:01
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