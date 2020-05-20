Dans videosuna gelen yorum Pınar Altuğ'u çıldırttı!

Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'ın yeni yaşını Instagram'da paylaştığı dans videosu ile kutladı. Bir takipçisi Altuğ'un paylaşımının altına "Benim 5 yaşındaki kızım gördü, 'değiştir anne bunlar sapık mı?' diyor" yorumunu yazdı. Pınar Altuğ bu yoruma ateş püskürdü. Sessizliğini bozan oyuncu takipçisine şu yanıtı verdi:"Keşke siz de ona sevgi ve aşkın ne olduğunu öğretseniz de ileride mutlu olsa... Bu arada 5 yaşındaki çocuğun zaten Instagram'a bakmıyor olması gerekir bu da küçük bir not olsun."