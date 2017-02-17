'Dany Brillant'

Dünyaca ünlü fransız şarkıcı, kışın soğuk havasını ısıtmak içinZorlu Psm'de sahne alacak!

Kültür-Sanat - 17 Şubat 2017 14:32
'Dany Brillant'
Fransızca şarkıların ve Latin ezgilerin vazgeçilmez ismi, dünyaca ünlü şarkıcı Dany Brillant kışın soğuk havasını ısıtmak için 18 Şubat 2017’de İstanbul'da!

Dany Brillant, Akdeniz ritimlerinden Fransız melodilerine ve Porto Rico ezgilerine uzanan geniş müzik repertuvarıyla tüm müzikseverlere keyifli bir akşam yaşatmak için, Piu Entertainment organizasyonuyla 18 Şubat 2017’de Zorlu PSM’de!
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Bağlantılar: dany brillant, zorlu

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