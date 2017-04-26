Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid: 81-88

THY Avrupa Ligi play-off mücadelesinde DAÇKA, Real Madrid'e İstanbul'da yenilerek final four şansını zora soktu.

Basketbol - 26 Nisan 2017 23:12
Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid: 81-88
THY Euroleague’de Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid’i konuk etti.

Real Madrid maçı 81-88 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Play-off 4. maçı Volkswagen Arena’da oynanacak. Real Madrid bu maçı da kazanırsa final four etabına kalan taraf olacak.

Darüşşafaka’nın galip gelmesi durumunda ise seri, İspanya’da oynanacak son maça kalacak.
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