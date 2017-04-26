THY Euroleague’de Darüşşafaka Doğuş, evinde Real Madrid’i konuk etti.
Real Madrid maçı 81-88 kazanarak seride 2-1 öne geçti. Play-off 4. maçı Volkswagen Arena’da oynanacak. Real Madrid bu maçı da kazanırsa final four etabına kalan taraf olacak.
Darüşşafaka’nın galip gelmesi durumunda ise seri, İspanya’da oynanacak son maça kalacak.
Darüşşafaka Doğuş-Real Madrid: 81-88
THY Avrupa Ligi play-off mücadelesinde DAÇKA, Real Madrid'e İstanbul'da yenilerek final four şansını zora soktu.Basketbol - 26 Nisan 2017 23:12
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