Darüşşafaka Doğuş üçlük şov yaptı

Darüşşafaka Doğuş, Turkish Airlines Euroleague’nin 17. haftasında yüksek skorlu maçta sahasında Baskonia’yı 98-89 yenerek 9’uncu galibiyetini aldı. Daçka 14 üçlük isabeti bularak takım rekoru kırarken Leton guard Dairis Bertans 29 sayı ve 5 asistle maçın kahramanı oldu.

Basketbol - 13 Ocak 2017 12:08
Darüşşafaka Doğuş üçlük şov yaptı
Daçka maça Wilbekin, Wanamaker, Anderson, Moerman, Furkan ilk 5’iyle başladı. Konuk Baskonia ise Larkin, Budinger, Hanga, Shengelia, Voigtmann ilk 5’iyle çıktı. Daçka maça tutuk başladı, bir türlü şut ritmini bulamadı ve 6.5 dakika sonunda 6-17 geriye düştü. Brad’ın basket faulünden sonra Daçka rakibini yavaş yavaş yakaladı. Çeyreğin sonunda Bertans ve Wilbekin’in iki üçlüğüyle de çeyrek sonunda farkı 4’e indirdi.



Bertans enerjisini ikinci çeyreğe de taşıdı. Onun harika smacıyla 7-0’lık seriyle çeyreğe başlayan Daçka 27-24 öne geçti. Wanamaker’a sayılarına Hanga karşılık verince Baskonia farkın açılmasına izin vermedi ve Darüşşafaka Doğuş ilk devreyi 47-46 önde bitirdi.

BERTANS FIRTINASI KESİLMEDİ
Daçka, ikinci yarıya Wilbekin iki üçlüğüyle girdi ve beş sayılık fark yakaladı (54-49, 24. dk). Baskonia savunma sertliğini düşürmese de kariyer maçını oynayan Bertans bu çeyrekte 4’te 4 şutla 10 sayı attı ve takımını hep önde tuttu. 28. dakikayı 67-59 önde geçen Daçka, Wanamaker’ın üçlüğüyle de son çeyreğe de 77-68 üstünlükle girdi.
4. çeyrekte Daçka topu iyi dolaştırıp penetrelerle sayı bulmaya devam etti. Bertans’ın üst üste serbest atışları ve Clyburn boyalı alan sayısı sonrası 35. dakikada fark 14 sayıya kadar çıktı: 88-78. Baskonia, Shengelia ve Larkin ile direnmeye çalışsa da son 3 dakikaya girilirken Bertans’ın üçlüğüyle fark yeniden 15’e çıktı. Son dakikalarda Baskonia farkı biraz kapasa da Moerman’ın üçlüğü skora noktayı koydu: 98-89
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