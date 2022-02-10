David Beckham ve Victoria Beckham’ın Sevgililer Günü konsepti ilgiyle karşılandı!

Her yıl dünyanın birçok yerinde romantik bir atmosferde kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Madame Tussauds İstanbul’da aşk yaşanıyor. 25 yıldır devam eden beraberlikleri ile dünya gündeminde sık sık aşkın simgesi olarak gösterilen David Beckham ve Victoria Beckham çifti müzede romantik bir yolculuğa çıkıyor.Madame Tussauds İstanbul’un açıldığı günden bugüne kadar sergilenmekte olan David Beckham ve Victoria Beckham balmumu figürlerinin pozları 2015 yılında alındı ve figürler 2016 yılında sergiye hazırlandı. Aşkın sembolü olarak dünyada ilgi gören çift Madame Tussauds İstanbul’a da aşkı getirdi. Ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören bu figürler, Sevgililer Günü’nde de aşka davet ediyor.