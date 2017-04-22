Fox TV'de yayınlanan "Dayan Yüreğim" dizisinden kötü haber geldi.
Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz, Berk Atan, Didem İnselel, Ege Aydan, Tuncer Salman, Ferit Kaya, Bengi Öztürk, Bora Akkaş ve Korel Cezayirli’nin paylaştığı dizi, final yapanlar kervanına katılıyor. Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye’nin, yönetmenliğini ise Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği yapım, beklenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
"Dayan Yüreğim", final bölümüyle 28 Nisan Cuma 20.00’de Fox TV'de!
Dayan Yüreğim final yapıyor!
"Dayan Yüreğim", istenilen reytingleri alamayınca final kararı alındı. İşte "Dayan Yüreğim"in final tarihi...Dizi - 22 Nisan 2017 19:35
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Dayan Yüreğim, Fox TV
DİZİ HABERLERİ
- Aşk ve Mavi'de müzik şöleni
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- 'Hangimiz Sevmedik'e bir usta isim daha!
- Cesur ve Sühan aşklarının arkasında durdu!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- Türk Malı Yeni Balya'ya sürpriz oyuncu
- O Hayat Benim final mi yapıyor?
- Vatanım Sensin 24. bölüm özeti
- İçerde'de Melek öldü, ortalık karıştı
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?