Dayan Yüreğim final yapıyor!

"Dayan Yüreğim", istenilen reytingleri alamayınca final kararı alındı. İşte "Dayan Yüreğim"in final tarihi...

Dizi - 22 Nisan 2017 19:35
Dayan Yüreğim final yapıyor!
Fox TV'de yayınlanan "Dayan Yüreğim" dizisinden kötü haber geldi.

Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz, Berk Atan, Didem İnselel, Ege Aydan, Tuncer Salman, Ferit Kaya, Bengi Öztürk, Bora Akkaş ve Korel Cezayirli’nin paylaştığı dizi, final yapanlar kervanına katılıyor. Yapımcılığını Endemol Shine Türkiye’nin, yönetmenliğini ise Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği yapım, beklenen reytinglere ulaşamaması nedeniyle 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

"Dayan Yüreğim", final bölümüyle 28 Nisan Cuma 20.00’de Fox TV'de!

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Bağlantılar: Dayan Yüreğim, Fox TV

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