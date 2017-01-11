‘Dayan Yüreğim’den ilk görüntüler yayınlandı!

Dizi - 11 Ocak 2017 18:06

Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in ilk tanıtımı yayınlandı.‘Dayan Yüreğim’ Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in dışında Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Tuncer Salman, Bengi Öztürk, Aydan Koptur, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bülent Alkış, Özlem Maden, Mehmet Aslan, Miray Akay ve Brad Berke Bayrak’tan oluşan güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Çok yakında Fox’ta ekrana gelecek olan ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.