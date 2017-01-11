‘Dayan Yüreğim’den ilk görüntüler yayınlandı!

Dünyanın en büyük medya prodüksiyon şirketi Endemol Shine Türkiye’nin yapımcısı olduğu ve altı aydır hazırlıkları sürdürülen ‘Dayan Yüreğim’ için geri sayım başladı.

Dizi - 11 Ocak 2017 18:06
‘Dayan Yüreğim’den ilk görüntüler yayınlandı!
Başrollerini Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in paylaştığı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş’ın üstlendiği ‘Dayan Yüreğim’in ilk tanıtımı yayınlandı.


GÜÇLÜ KADROSU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

‘Dayan Yüreğim’ Ece Uslu, Cansel Elçin, Berk Atan ve Nilay Deniz’in dışında Ege Aydan, Bora Akkaş, Didem İnselel, Tuncer Salman, Bengi Öztürk, Aydan Koptur, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bülent Alkış, Özlem Maden, Mehmet Aslan, Miray Akay ve Brad Berke Bayrak’tan oluşan güçlü kadrosu ve etkileyici senaryosuyla dikkat çekiyor. Çok yakında Fox’ta ekrana gelecek olan ‘Dayan Yüreğim’, bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.

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