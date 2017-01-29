'Dayan Yüreğim'in yayın tarihi belli oldu!

Dizi - 29 Ocak 2017 18:35

Hikayesi Ozan Yurdakul’a, senaryosu Serap Gazel’e ait ‘Dayan Yüreğim’in yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor. Ön hazırlıkları bir yıldır, çekimleri iki aydır süren ‘Dayan Yüreğim’ güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekiyor.Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan’ın dışında Ege Aydan, Didem İnselel, Tuncer Salman, Bengi Öztürk, Bora Akkaş, Aydan Koptur, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bülent Alkış, Özlem Maden, Mehmet Aslan, Miray Akay ve Brad Berke Bayrak’ın rol aldıkları ‘Dayan Yüreğim’; bir kadının her şeyini kaybettikten sonra çocukları için hayatta kalma mücadelesini çarpıcı bir gerçeklikle anlatıyor.Elvan (Ece Uslu) İstanbul’un yoksul semtlerinden birinde, iki çocuğu ve kocası Tahir’le (Bülent Alkış) birlikte yaşama tutunmaya çalışan bir kadındır. Mahalle polikliniğinde sağlık görevlisi olarak çalışmakta, aynı zamanda pazarcı olan kocasına da yardım etmektedir. Hayırsız koca, Elvan’a şiddet de uygulamaktadır.Bir gün Elvan’ın canından çok sevdiği oğlu Selim (Bred Berke Bayrak) mahallede top oynarken trafik kazası geçirir. Elvan ve kızı Seray (Nilay Deniz), Selim için ‘Yaşayacak mı, yaşamayacak mı? Yaşasa da sağlıklı olacak mı ?’ diye çırpınırken, kocası Tahir’in kazayı yapan Şanal Ailesi ile işbirliği içinde olduğunu anlar. Türkiye’nin en zengin ailelerinden biri olan Şanallar’ın oğlu Atıf (Berk Atan) kazayı yapan otomobilin direksiyonunda olmasına rağmen bir başkası suçu üstlenir. Elvan ise kocasının cebinde oğlu için aldığı ‘kan parası’nı bulur ve hesap sorar… Artık herkesin hayatı değişecek ve bu hesap hiç kapanmayacaktır…Kendini sosyal davalara adamış, tecrübeli, idealist Avukat Fuat’ın (Cansel Elçin) ise yaşadığı bambaşka dertler vardır. Eşi Aysun (Bengi Öztürk) ile mutsuzluğu, kızları Nazlı’yı (Miray Akay) derinden etkiler. Bir yandan ailevi sorunları ile uğraşırken diğer yandan haklıların yanında olmak için var gücüyle çalışmaktadır.Elvan ile ilk karşılaştıklarında, Elvan’ın desteğiyle kızını yaşama bağlayan Fuat, şimdi Elvan’ın hayatta kalıp yaşadıklarına dayanabilmesi için en büyük desteği verecektir.