DEAŞ, El Bab'ta saldırdı: Yaralı askerler var

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan Özgür Suriye Ordusu güçlerini destekleyen Türk askerlerine, terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler olduğu bildirildi.

Yaşam - 08 Şubat 2017 11:53

169’uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye’nin El Bab bölgesindeki birliğe, sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.



Ayrıntıları bilinmeyen saldırıda bazı askerlerin yaralandığı öğrenildi. Saldırının ardından DEAŞ'lı teröristlerin bulunduğu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.



Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi’ne gönderildi.



Kaynak: DHA

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