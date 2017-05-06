'Dede' sahnede

Geçtiğimiz yıl Özcan Deniz ve Hatice Şendil'in başrollerini paylaştığı Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde 'Dede' lakaplı Celal karakteriyle ekranlarda izlediğimiz Burçin Birben, sahne performansıyla da adından haftalardır söz ettirmeyi başarıyor.

Müzik - 06 Mayıs 2017 16:32

Müzik piyasasında çok sayıda hit şarkıda imzası olan sanatçının sahnedeki başarısı, geniş repertuvarı ve muhteşem yorumu ilgi çekmeye devam ediyor.



Bu cumartesi Harbiye Sahne'de sevenleri ile buluşmaya hazırlanan Burçin Birben'in sahnesinde arabeskten sanat müziğine, İngilizce şarkılardan yöresel türkülere kadar her tarz müziği dinlemek mümkün...



Tecrübeli sanatçı, hikayelerini de paylaşmak suretiyle sahnede bestelediği hit şarkılara da yer veriyor...



Ebru Gündeş'in ''Seviyorum saygılarımla'' Rober Hatemo'nun ''Çiçeğim'' Hülya Avşar'ın ''Sevdim'' Özcan Deniz'in ''Geçmiyor günler'' başta olmak üzere Bülent Ersoy, Muazzez Ersoy, İbrahim Tatlıses, Hakan Altun ve birçok sanatçının hit'lerine imza atan Burçin Birben; muhteşem orkestrası ve müthiş performanslarıyla İstanbul geccelerine kesintisiz renk katmaya devam edecek gibi.

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