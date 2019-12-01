Defile kapanışı Zeynep'ten

Kreatif direktörlüğünü Cihan Nacar'ın yaptığı Koreograf Eda Meltem Yılmaz'ın yaptığı Shikka markasının kapanışında ünlü mankenler Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Best model ünvanlı Derya Ekşioğlu, Hande Taşkın, leena Shindondola, Türkan Geyik podyuma çıktı. Finalde hit şarkılarıyla yer alan Mansur, gerek şarkıları gerekse podyum üzerindeki alımı ve güzelliği ile göz doldurdu. Mayosu ile podyuma çıkan Mansur ‘’ Benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu” dedi. Şarkıcı podyumda izleyenlerden tam not alırken bu konudaki iddiasını ve başarısını gözler önüne serdi.