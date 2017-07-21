Bodrum tatiline devam eden Defne Samyeli, önceki gün Yalıkavak'taki bir beachteydi.
Ünlü sunucu, deniz keyfi yaptıktan sonra gölgede dinlendi. Kendi izinden gidip model ve oyuncu olmak isteyen kızları Derin ve Deren'in eşlik ettiği 45 yaşındaki güzel, kusursuz fiziğiyle dikkati çekti.
Yüzüne botoks yaptırdığı konuşulan Samyeli'nin, şiş yüzü ve dudakları ise iddiaları doğrular gibiydi.
Kaynak: takvim.com.tr
Defne Samyeli botoks mu yaptırdı?
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 45 yaşındaki Defne Samyeli'nin, yüzüne botoks yaptırdığı iddia edildi.Magazin - 21 Temmuz 2017 22:30
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