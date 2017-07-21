Defne Samyeli botoks mu yaptırdı?

Magazin - 21 Temmuz 2017 22:30

Bodrum tatiline devam eden Defne Samyeli, önceki gün Yalıkavak'taki bir beachteydi.Ünlü sunucu, deniz keyfi yaptıktan sonra gölgede dinlendi. Kendi izinden gidip model ve oyuncu olmak isteyen kızları Derin ve Deren'in eşlik ettiği 45 yaşındaki güzel, kusursuz fiziğiyle dikkati çekti.Yüzüne botoks yaptırdığı konuşulan Samyeli'nin, şiş yüzü ve dudakları ise iddiaları doğrular gibiydi.Kaynak: takvim.com.tr