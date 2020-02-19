Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ı sildi!

Defne Samyeli'nin 'Bihter' gülüşü!

Cem Yılmaz’dan Kerem Bürsin’e yanıt: "Bir bu kalmıştı"

Ve Kerem Bürsin de konuştu! Serenay-Cem aşkı için ne dedi?

Serenay-Cem aşkı Ezgi Mola'ya soruldu!

Ahu Yağtu'dan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya açıklaması...

Defne Samyeli sessizliğini bozdu: "Konduramamıştım"

Serenay Sarıkaya, Defne-Cem aşkını beğenmiş!

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile aralarındaki 18 yaş farka ilk yorum!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın ilişkileri gittikleri Atina tatilinde ortaya çıkmıştı. Atina dönüşü havalimanında Serenay Sarıkaya aşk kabul ederek, "Her şey gördüğünüz gibi" demişti. Bu durumun üzerine gözler Defne Samyeli'ne çevrilmişti.Bir süre sessiz kalan Samyeli ardından magazin muhabirlerine ihanet imasında bulunmuş ve "konduramadım" demişti. Defne Samyeli her şeye rağmen Cem Yılmaz'la olan fotoğraflarını ise sayfasından kaldırmamıştı. Fakat bugün tüm eski paylaşımları tek tek kaldırdı. Cem Yılmaz ise henüz Defne Samyeli’yle olan paylaşımlarını silmedi.