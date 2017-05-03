Güzel oyuncu Defne Samyeli, 2 ay boyunca kızının eğitim gördüğü okuldaki oyunculuk kurslarına gidecek.
Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, Amerika Los Angeles’taki University of California’da oyunculuk eğitimi alıyor.
Aynı okuldaki oyunculuk kurslarına katılmaya karar veren Defne Samyeli, yakında kızının yanına gidip 2 ay Amerika’da kalacak.
Kaynak: posta.com.tr
Defne Samyeli, kızı Deren Talu'yla aynı okulda!
Defne Samyeli, kızı Deren Talu'yla aynı okulda eğitim alacak.Magazin - 03 Mayıs 2017 22:50
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