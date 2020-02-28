Defne Samyeli: "Ne karanlık bir gün..."

Defne Samyeli'ni Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkması şaşkına çevirdi!

Defne Samyeli'den kar üstünde mayolu pozlar...

Cem Yılmaz küplere bindi! "50 yaşına geldim, bıktım artık!"

Serenay Sarıkaya, soluğu Cem Yılmaz'ın evinde aldı!

Twitter hesabından açıklamada bulunan Defne Samyeli şu cümlelerle takipçilerine içini döktü:"Ne karanlık bir gün.. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, önce ailelerine sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Böyle bir global düzende hep huzur ve barış beklentisi zaten gerçekçi değil ama insan yine de dilemeden duramıyor. Allah ihtiyacı olan herkese sabır ve dayanma gücü versin"