Defne Samyeli: "Ne karanlık bir gün..."

İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında, 33 şehidimizin olduğu haberi Türkiye'nin kalbine ateş düşürdü. Defne Samyeli de konuyla ilgili duygularını paylaştı.

28.02.2020 17:37 Magazin

Defne Samyeli: "Ne karanlık bir gün..." Twitter hesabından açıklamada bulunan Defne Samyeli şu cümlelerle takipçilerine içini döktü:

"Ne karanlık bir gün.. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, önce ailelerine sonra hepimize başsağlığı diliyorum. Böyle bir global düzende hep huzur ve barış beklentisi zaten gerçekçi değil ama insan yine de dilemeden duramıyor. Allah ihtiyacı olan herkese sabır ve dayanma gücü versin"


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