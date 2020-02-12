Defne Samyeli sessizliğini bozdu: "Konduramamıştım"

Serenay Sarıkaya, Defne-Cem aşkını beğenmiş!

Cem Yılmaz'dan Serenay Sarıkaya ile aralarındaki 18 yaş farka ilk yorum!

Defne Samyeli, Cem Yılmaz’ı silemedi!

Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkına Defne Samyeli’den ilk yorum!

Hayranlarından Serenay Sarıkaya'ya Cem Yılmaz uyarısı!

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, 1,5 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ekim ayında sürpriz bir şekilde bitirmişti. O dönem ikilinin arasına Serenay Sarıkaya’nın girdiği iddia edilmişti. Bu iddiaları Yılmaz ve Sarıkaya yalanlarken, Defne Samyeli de çıkan ihanet haberleri için attığı tweetle tepkisini dile getirmişti.Ancak Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın Atina'da birlikte görüntülenmesinin ardından Defne Samyeli yeni açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına imalı yanıtlar veren Samyeli, aldatma sorularına da üstü kapalı şekilde cevapladı:"Size magazin basınına bir sözüm vardı. Asılsız haberlerden dolayı önyargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslarla ilgili açıklama yapmış işini sağduyulu yapanları ayırmıştım. O haberi aslında işini sağduyuyla yapan arkadaşlar yapmış. Ben bilmiyormuşum. Görmemişim, hiç ihtimal vermedim. Hiç konduramadım. O duyguyla sert bir yazı yazdım. Ben sizi nasıl asıl haberlerde mazur gördüysem, siz de beni mazur görün.”Samyeli, 'Aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz' sorusuna verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:"Benim açıklamam yok. Benim sadece söylediklerim var. Sadece size ilişkin yaptığım bir açıklamam var. Ben onunla ilgili bir netlik kazandırmak istedim.Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazlası da hiç hoş olmaz, hiç yakışmaz."