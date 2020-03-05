Defne Samyeli'den Cem Yılmaz tepkisi!

Defne Samyeli'nin yeni komedyeni!

Defne Samyeli: "Ne karanlık bir gün..."

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Defne Samyeli'nin 'Bihter' gülüşü!

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşkının ortaya çıkmasının ardından Defne Samyeli "Kondurmadım" demişti. Daha sonra görüntülenen güzel yıldıza sık sık bu konu soruldu. Fakat Defne Samyeli gelen soruları hep bir şekilde geçiştirdi. Son olarak önceki gün görüntülenen Samyeli'ne yine 'Cem-Serenay' aşkı sorulunca Defne Samyeli, "Benim hayatım işlerimle devam ediyor. Benim gündemim tamamen kendimle ilgili" çıkışında bulundu.Bir kaç gün önce Kaan Sekban'la görüntülenmesinin kendisine hatırlatılması üzerine ise, "Kaan çok yakın arkadaşım. Öyle bir şey olabilir mi?" dedi.