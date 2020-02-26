Defne Samyeli'den kar üstünde mayolu pozlar...

Sosyal medyayı önemsediğini söyleyen Defne Samyeli samimi açıklamalar yaptı:“Ama çok profesyonel idare edemiyorum galiba. Ben bazen aktif, bazen pasifim. Eskiden sahne ve ekran işlerinin geri bildirim mekanizmaları arasında sosyal medya etkileşimi yoktu.""Bu geri bildirimin dili genelde biraz hoyrat ve incitici. İstediğim iletişimi kurup, nasıl yorumlandığına çok bakmamaya çalışıyorum. Sosyal medya odaklı yaşam, bir illüzyona sürükleyebiliyor insanı. Derinlikli bir yer değil zaten doğası gereği, fotoğraf dediğin ne kadar içeriyi anlatabilir?”