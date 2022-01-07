Defne Samyeli'ne Cem Yılmaz sorusu!

Defne Samyeli önceki akşam Bebeköy'deydi. Magazin muhabirleriyle ayak üstü sohbet eden Samyeli, “Sahne şovu her şeyiyle bir bütün, bunu göstermek her sanatçının görevi diye düşünüyorum. Bunu beğenen olur olmaz, bunu bilemeyiz" diye konuştu.Eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın gösterisinde sarf ettiği “Çapkınlığı geçen hafta bıraktım” açıklaması hatırlatılınca ise Samyeli, “İzlemedim ama bunu bana neden sorduğunuzu da anlamadım, kendisine sorun. Benimle bir ilgisi yok” diyerek mekandan ayrıldı.