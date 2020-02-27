Defne Samyeli'ni Cem Yılmaz'ın kendisini takipten çıkması şaşkına çevirdi!

Defne Samyeli'den kar üstünde mayolu pozlar...

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Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamasının ardından gözler Defne Samyeli'ne çevrilmişti. Samyeli, sadece "Konduramadım" demiş ve gazetecilerden de özür dilemişti. Ardından Defne Samyeli'nin kar üzerinde mayolu pozları gündeme damga gibi düştü. Fotoğraflarla ilgili "Ne kaybettiğine dön de bir bak pozları" yorumları yapıldı.Güzel yıldız önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet eden Samyeli'ne "Cem Bey sizi takipten çıktı siz hala takip ediyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Soru karşısında oldukça şaşıran Defne Samyeli, "Öyle mi? Benim haberim yok. Bu konuları konuşmak istemiyorum" dedi.Konu kar üzerinde verdiği mayolu pozlara gelince magazin muhabirleri, "Ne kaybettiğine dön de bir bak pozları mı?" diye sordu. Samyeli, "Yaptığım işleri başka şeylerle ilişkilendirmeyelim. Ben sadece işimi yapıyorum" dedi.