Bir süredir Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili geçtiğimiz gün Atina'da beraber görüntülendi. Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz'ın yeni aşkı soruldu.
"ÇOK YORGUNUM"
Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını görünce üzüldüğü konuşuluyordu. Samyeli, konser çıkışı "Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya konusunda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Çok yorgunum, 3 saat şarkı söyledim." diyerek cevap vermekten kaçtı.
Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!
Defne Samyeli, geçtiğimiz akşam sahne aldığı mekanın çıkışında objektiflere takıldı.
08.02.2020 16:05 Magazin