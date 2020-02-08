Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı soruldu!

Bir süredir Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddia ediliyordu. İkili geçtiğimiz gün Atina'da beraber görüntülendi. Cem Yılmaz'ın eski aşkı Defne Samyeli'ye Cem Yılmaz'ın yeni aşkı soruldu.Defne Samyeli'nin, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını görünce üzüldüğü konuşuluyordu. Samyeli, konser çıkışı "Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya konusunda ne söyleyeceksiniz?" sorusuna "Çok yorgunum, 3 saat şarkı söyledim." diyerek cevap vermekten kaçtı.