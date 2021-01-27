Defne Samyeli'nin evinde haciz işlemi gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Defne Samyeli ile ev sahibi Yusuf Araz arasındaki kira ödememe iddiası mahkemeye taşınmıştı. Defne Samyeli'nin ev sahibi Yusuf Araz, avukatı Iyaz Çimen aracılığıyla icra takibi başlatarak tahliye davası açmıştı. 2 yıldır kira borcunu ödemediği iddia edilen Defne Samyeli'nin kapısına haciz memurları dayandı.
Samyeli'nin televizyon, 5 parçalı ses sistemi, koltukları, piyanosu, bilgisayarı, tost makinesi, çay makinesi, kahve makinesi, kettle, mini televizyonu, pilates aleti ve buzdolabına haciz konuldu.
Defne Samyeli'ye haciz şoku!
İş insanı Yusuf Araz, iki yıldır kira borcunu ödemediği iddiasıyla sunucu Defne Samyeli’ni icraya vererek haciz işlemlerini başlattı. Önceki gün Samyeli’nin oturduğu evdeki bir kısım eşyaya haciz memuru tarafından el konuldu.
27.01.2021 18:43 Magazin