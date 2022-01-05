Deha Bilimlier: "Aslı, beni evden kovdu!"

Demet Akalın ile Gülşah Saraçoğlu arasında ipler gerildi!

Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier yasak aşk mı yaşıyor?

Deha Bilimlier, ‘Gülşah Saraçoğlu’yla yasak aşk yaşadığı’ iddiası nedeniyle eşi Aslı Bilimlier’in kendisini eve almadığını açıkladı:“Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum. Eşim avukat adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter eve giderim. O gün kuliste Gülşah Saraçoğlu’nu ağırladım, sonra eve döndüm.”