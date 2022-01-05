Deha Bilimlier: "Aslı, beni evden kovdu!"

Şarkıcı Deha Bilimlier’in, eşi Aslı Bilimlier’i sahne aldığı mekanda kendisini dinlemeye gelen modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı iddia edildi. İddialar sonrası Aslı Bilimlier’in eşi Deha'yı eve almadığı öğrenildi.

05.01.2022 13:54 Magazin

Deha Bilimlier: "Aslı, beni evden kovdu!" Deha Bilimlier, ‘Gülşah Saraçoğlu’yla yasak aşk yaşadığı’ iddiası nedeniyle eşi Aslı Bilimlier’in kendisini eve almadığını açıkladı:

“Şehir dışındaydım ve dün döndüm. Aslı, beni evden kovdu. Eve gidemiyorum. Sokaktayım. Olanlara üzülüyorum, kendime de. Arada harcanıyorum. Eşim avukat adımın böyle anılması onu rencide etti. Herkesin huzurunda ondan özür diliyorum. Benim de hatam olabilir sahnede mesafemi koruyabilirdim. Normalde benim sahnem biter eve giderim. O gün kuliste Gülşah Saraçoğlu’nu ağırladım, sonra eve döndüm.”

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