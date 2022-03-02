Deha Bilimlier ile eşi Aslı Bilimlier arasında buzlar eridi

Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier'i modacı Gülşah Saraçoğlu ile aldattığı iddialarıyla gündeme gelmiş ve çift, çıkan haberler sonrası evleri ayırmıştı. Ünlü şarkıcı, eşi ve çocuklarının annesiyle barıştı.Aslı Bilimlier'in doğum günü için Dubai tatiline çıkaran Deha Bilimlier, sosyal medyadan da romantik bir paylaşım yaptı. 39 yaşındaki ünlü isim, eşine; "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi.