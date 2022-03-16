Deha Bilimlier ve Aslı Bilimlier aşkı yeniden alevlendi!

Şarkıcı Deha Bilimlier, eşi Aslı Bilimlier’i modacı Gülşah Saraçoğlu’yla aldattığı haberleriyle gündeme gelmiş, çift evleri ayırmıştı.Gülşah Saraçoğlu'nun ünlü şarkıcıyla sahne sonrası gizlice buluşup, görüştüğü öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından Saraçoğlu yasak aşk iddialarına “Öyle bir şey yok. Neden beni suçluyorsunuz?” sözleriyle tepki göstermişti.Bir süre ayrı yaşayan Bilimlier çifti, aralarındaki buzları eritti. Evliliklerine yeni bir şans veren ikili, Dubai'ye tatile gitti. Instagram'da romantik bir paylaşıma imza atan şarkıcı, eşine, "Benim asil, karakterli, kıymetli sevgilim. İyi ki varsın, benimsin. İyi ki benimlesin. Nice mutlu yıllara. Yine Hep beraber" sözleriyle seslendi.