Deha Bilimlier ve DJ Mert Aydın'dan 'Yağdır'

Sözü ve müziği Murat Güneş'e ait olan, düzenlemesini Mert Aydın'ın yaptığı "Yağdır" şarkısı için pandemi kısıtlamalarında özel izinle İstanbul sokaklarına inen Bilimlier, kadim şehre imzasını yeni teklisi ile attı.Emran Özbilen yönetmenliğinde yeni şarkısını kliplendiren ve klip için İstanbul'u karış karış dolaşan başarılı sanatçı, bu sezonda sahne ve konser yarışında zirveye oynayacağının ilk sinyallerini de verdi. Bahar aylarında Bakü’de konserler veren Bilimlier, bu cumartesi Batum'da sahneye çıkacak. Sanatçı ayrıca yaz boyunca her Cuma Bodrum Yalıkavak’ta sahne alacakBaşarılı aranjelerin sahibi Dj Mert Aydın da yaz boyunca yine Yalıkavak’ta pikabının başında performans sergileyecek.