Deli Aşk'ın afişi yayınlandı!

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu geçtiğimiz yıl Kaçma Birader filmine imza atan Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı, 10 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan Deli Aşk’ın afişi yayınlandı.

Sinema - 13 Şubat 2017 14:22
Deli Aşk'ın afişi yayınlandı!
Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin gibi başarılı isimler yer alırken usta iki isim Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar. Yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı filmin afişi ödüllü tasarımcı Arda Aktaş tarafından tasarlandı.


Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ünlü şarkıcı Hakan Altun’un da yer aldığı “Paramı Ver Ekrem” teaserı ile merakları arttıran filmin çekimleri geçtiğimiz yıl Adana ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

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