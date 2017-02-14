"Deli Aşk"ın fragmanı yayınlandı!

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, 10 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanan Deli Aşk’ın fragmanı yayınlandı. Yılın en iddialı komedilerinden olan Deli Aşk’ın fragmanında filmin eğlenceli sahnelerinden bölümler yer alırken, fragmanda kullanılan Hakan Altun’un ünlü şarkısı “Teklif Ediyorum” da bu komik aşk hikayesine renk katıyor.

Sinema - 14 Şubat 2017 11:15
"Deli Aşk"ın fragmanı yayınlandı!
Deli Aşk Fragman:


Senaryosunu geçtiğimiz yıl Kaçma Birader filmine imza atan Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı filmin yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar üstleniyor.

Deli Aşk'ın afişi yayınlandı!

Deli Aşk'ın afişi yayınlandı!



Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin gibi başarılı isimler yer alırken usta iki isim Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar.

"Deli Aşk"tan eğlenceli kamera arkası!



Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ünlü şarkıcı Hakan Altun’un da yer aldığı “Paramı Ver Ekrem” teaserı ile merakları arttıran filmin çekimleri geçtiğimiz yıl Adana ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

"Deli Aşk" filminin ilk tanıtımı yayınlandı! Ne zaman vizyona girecek?
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