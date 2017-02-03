"Deli Aşk"tan eğlenceli kamera arkası!

CMYLMZ Fikir Sanat & Nu Look'un yapımcılığını üstlendiği, senaryosunu geçtiğimiz yıl Kaçma Birader filmine imza atan Murat Kaman ve Emrah Kaman Kardeşler’in yazdığı komedi filmi Deli Aşk’ın eğlenceli kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

Sinema - 03 Şubat 2017 12:10
"Deli Aşk"tan eğlenceli kamera arkası!
“Deli Aşk”ın Kamera Arkası Görüntüleri:


Çekimleri Adana ve İstanbul’da yapılan filmin kamera arkası videosunda oyuncuların ve ekibin birbirinden komik sahneleri dikkat çekti. Başrollerinde yer alan Emrah Kaman ile Toygan Avanoğlu eğlenceli dansları ve Cem Yılmaz’ın konuk oyuncu olarak farklı bir karakteri canlandırdığı kısım videonun en ilgi çekici bölümleri arasında yer aldı.


Yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat Dündar'ın yaptığı, Maraş Dondurmacısı Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya çalışırken başına gelen komik olayların anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda; Emrah Kaman’ın yanı sıra Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Burak Çelik, Gülhan Tekin yer alırken Cem Yılmaz ve Zafer Algöz de filme özel performanslarıyla konuk oluyorlar.

Bu yılın merakla beklenen komedilerinden biri olan Deli Aşk, 10 Mart 2017’de sinemaseverlerle vizyonda buluşacak.
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