Demba Ba yeniden Beşiktaş'ta..

Beşiktaş, Demba Ba'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Spor - 31 Ocak 2017 15:40
Demba Ba yeniden Beşiktaş'ta..
Beşiktaş Futbol A.Ş., Demba Ba’nın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

“Demba Ba’nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.”

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Bağlantılar: Beşiktaş, Demba Ba

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