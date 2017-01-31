Demba Ba yeniden Beşiktaş'ta..

Spor - 31 Ocak 2017 15:40

Beşiktaş Futbol A.Ş., Demba Ba’nın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.Şirketten yapılan açıklama şöyle:“Demba Ba’nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.”