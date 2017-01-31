Demba Ba yeniden Beşiktaş'ta..
Beşiktaş, Demba Ba'nın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Spor - 31 Ocak 2017 15:40
Beşiktaş Futbol A.Ş., Demba Ba’nın transferi konusunda kulübü ve kendisiyle anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
Şirketten yapılan açıklama şöyle:
“Demba Ba’nın 31.05.2017 tarihine kadar geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kendisine ve kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecektir.”
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.