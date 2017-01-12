Demet Akalın: 5 çocuk daha yapardım ama...

'Rakipsiz' albümüyle kırmadık rekor bırakmayan Demet Akalın albüme yeni bir klip daha çekti.

Magazin - 12 Ocak 2017 11:37
Demet Akalın: 5 çocuk daha yapardım ama...
"Ah Ulan Sevda" klibi daha yayına girmeden çok konuşuldu. Klibin teaser'ı bile oldukça ses getirdi. Demet Akalın'la Günaydın Gazetesi hem yeni klibini hem de özel hayatını konuştu. Bu röportajda Demet Akalın çarpıcı bir itirafta bulundu. Güzel şarkıcı gelen bir soru üzerine "Hamileliğim zor geçmese beş çocuk yapardım. İkinciyi zaman zaman düşünüyorum. Gerçi yaş 28. (Gülüyor) 'Tüp bebek tedavisi görürken 64 yaşında bile çocuk sahibi olunabilir' dediler ama o yaşta enerjin kalmaz ki." dedi.

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Bağlantılar: Demet Akalın, Okan Kurt

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