DEMET Akalın, önceki gün eşi Okan Kurt ve yakın arkadaşı Berkay’la Kuruçeşme’deydi. Bir mekânda kahvaltı yapan Akalın, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, bir süredir polemik yaşadığı Aleyna Tilki’nin basına verdiği son röportajda “Demet Akalın benim idolümdür, kendisini çok seviyorum” dediği hatırlatılınca şöyle konuştu: “Aferin Aleyna’ya. Küs kalmak güzel bir şey değil. Ne güzel işte. Ben de onu seviyorum.” Demet Akalın, Instagram canlı yayınında Aleyna Tilki için “Bu kızın sesine dayanamıyorum” demiş, Tilki de “Kendi ışığına güvenen, başkasının parlamasından rahatsız olmaz” mesajını paylaşmıştı.
KAYNAK: hurriyet.com.tr
Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
Demet Akalın ile Aleyna Tilki arasındaki buzlar eridi. Akalın, kendisi için “İdolümdür, çok seviyorum” diyen genç şarkıcıya “Ben de onu seviyorum” diye karşılık verdi.Müzik - 13 Şubat 2017 09:32
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