Demet Akalın: “Biz Gülben ile neler yaşadık"

Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı: "Milletten para toplamıyorum"

Gülben Ergen'den Demet Akalın'a cevap gecikmedi!

Muğla'da konser veren Demet Akalın'ın sarf ettiği sözler gündem olmuştu. Şarkıcı, arkadaşı Gülben Ergen'e sataşmış bu durum magazin gündeminde şaşkınlıkla karşılanmıştı. Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” diyerek şoke etmişti.Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırmıştı. Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den yanıt gecikmemişti:"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."Demet Akalın önceki gün bir ödül törenine katıldı. Mgazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Akalın, Gülben Ergen ile yaşadığı polemikle ilgili konuştu: “Biz Gülben ile neler yaşadık. Sıkıntı olmaz.”