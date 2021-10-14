Demet Akalın: “Biz Gülben ile neler yaşadık"

Uluslararası Kristal Elmas Ödül törenine katılan Demet Akalın, artık iş temposunu kaldıramadığını dile getirdi Gülben Ergen ile arasındaki gerilim sorulunca bir an duraksayan Akalın "Biz Gülben ile neler yaşadık. Sıkıntı olmaz" diye konuştu.

14.10.2021 18:18 Magazin

Demet Akalın: “Biz Gülben ile neler yaşadık" Muğla'da konser veren Demet Akalın'ın sarf ettiği sözler gündem olmuştu. Şarkıcı, arkadaşı Gülben Ergen'e sataşmış bu durum magazin gündeminde şaşkınlıkla karşılanmıştı. Akalın, "Antalya'da bir teyzemize ev yapmıştım. Şimdi de bir köy okulu yaptırıyorum. Ama Gülben gibi milletten para toplayarak değil, kendi paramla yaptırıyorum” diyerek şoke etmişti.

Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı:

Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı: "Milletten para toplamıyorum"



"ŞAKA YAPTIM!"

Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırmıştı. Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den yanıt gecikmemişti:

"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."

Gülben Ergen'den Demet Akalın'a cevap gecikmedi!

Gülben Ergen'den Demet Akalın'a cevap gecikmedi!



"BİZ GÜLBEN'LE NELER YAŞADIK!"

Demet Akalın önceki gün bir ödül törenine katıldı. Mgazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Akalın, Gülben Ergen ile yaşadığı polemikle ilgili konuştu: “Biz Gülben ile neler yaşadık. Sıkıntı olmaz.”
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: