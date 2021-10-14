Demet Akalın: “Biz Gülben ile neler yaşadık"

Demet Akalın, Gülben Ergen'i hedef aldı: "Milletten para toplamıyorum"
"ŞAKA YAPTIM!"
Demet Akalın'ın sözleri Gülben Ergen'i kızdırmıştı. Kendisi hakkında yapılan habere 'Herhalde şaka' yorumunu yapan Demet Akalın'a Gülben Ergen'den yanıt gecikmemişti:
"Şaka iki kişinin aynı anda gülmesi gereken bir durum değil mi? Derneğimizi, benim yıllardır emeğimi en iyi bilenlerdensin sen."
Gülben Ergen'den Demet Akalın'a cevap gecikmedi!
"BİZ GÜLBEN'LE NELER YAŞADIK!"
Demet Akalın önceki gün bir ödül törenine katıldı. Mgazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden Akalın, Gülben Ergen ile yaşadığı polemikle ilgili konuştu: “Biz Gülben ile neler yaşadık. Sıkıntı olmaz.”