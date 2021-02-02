Demet Akalın: "Bu sene Hira’ma doğum günü hediyesi..."

Demet Akalın, kızı Hira’nın küçüklük videosunu paylaştı ve altına, “Ne çabuk büyüdün aşkım... Rabbim tüm çocukları korusun. Bu sene Hira’ma doğum günü hediyesi 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yolluyorum. En kısa zamanda Ağrı ve Van’daki kardeşleri görmeye gelicez” notunu düştü.
Demet Akalın'ın bu hareketi takdir topladı.
Demet Akalın: "Bu sene Hira’ma doğum günü hediyesi..."
Demet Akalın kızı Hira'nın doğum günü için, 200 öğrenciye bot, mont, pasta, oyuncak yollayacağını açıkladı.
02.02.2021 22:39 Magazin