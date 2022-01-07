Demet Akalın: Çok çirkinim, bu halde çekmeyin

Ünlü şarkıcı Demet Akalın (49), önceki gün Fulya'da bulunan bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Demet Akalın, kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecileri takıldı.Sağlık durumu sorulan Akalın, "Sağa sola dönemiyorum. Boyun fıtığı oldum" açıklamasını yaptı. Pijamalı haliyle dikkat çeken şarkıcı, hızlı adımlarla yürüyerek kapıda bekleyen aracına bindi.