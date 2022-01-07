Ünlü şarkıcı Demet Akalın (49), önceki gün Fulya'da bulunan bir sağlık merkezinden çıkarken görüntülendi. Demet Akalın, kameraları görünce "Çok çirkinim. Bu halde çekmeyin" diyerek gazetecileri takıldı.
"BOYUN FITIĞI OLDUM"
Sağlık durumu sorulan Akalın, "Sağa sola dönemiyorum. Boyun fıtığı oldum" açıklamasını yaptı. Pijamalı haliyle dikkat çeken şarkıcı, hızlı adımlarla yürüyerek kapıda bekleyen aracına bindi.
Demet Akalın: Çok çirkinim, bu halde çekmeyin
Demet Akalın önceki gün Fulya’da bulunan bir sağlık merkezindeydi.. Sabahın erken saatlerinde geldiği sağlık merkezinden çıkarken objektife yansıyan şarkıcı, “Çok çirkinim, bu halde çekmeyin” diyerek muhabirlere takıldı. Sağlık durumu sorulunca “Sağa sola dönemiyorum, boyun fıtığı oldum” diyen Akalın, kendisini bekleyen araca binerek uzaklaştı.
07.01.2022 09:38 Magazin