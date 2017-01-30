Demet Akalın da o mekandaydı!

Silahlı saldırının gerçekleştiği mekanda Demet Akalın'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Magazin - 30 Ocak 2017 17:18

İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Olayın gerçekleştiği mekanda Demet Akalın'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Twitter'da bir kullanıcı Demet Akalın'ı da etiketleyerek "Demom da oradaymış. Allah korumuş, geçmiş olsun Demom" yazdı. Akalın bu kullanıcıya cevap olarak "Korkunçtu. Kargaşada elimi incittim ama çok kişiye kırılan camlar girdi" yazdı.

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