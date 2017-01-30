Demet Akalın da o mekandaydı!

Silahlı saldırının gerçekleştiği mekanda Demet Akalın'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Magazin - 30 Ocak 2017 17:18
Demet Akalın da o mekandaydı!
İstanbul Beykoz Anadolu Hisarı'ndaki ünlü bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Çevreye rastgele ateş açan saldırgan 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Olayın gerçekleştiği mekanda Demet Akalın'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Twitter'da bir kullanıcı Demet Akalın'ı da etiketleyerek "Demom da oradaymış. Allah korumuş, geçmiş olsun Demom" yazdı. Akalın bu kullanıcıya cevap olarak "Korkunçtu. Kargaşada elimi incittim ama çok kişiye kırılan camlar girdi" yazdı.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Demet Akalın

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 'Cesur ve Güzel'e hırsız şoku!
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşım!
  • Elini bırakmadı!
  • Sinem'in rolünü Demet kaptı!
  • 'İçerde' dengeler değişiyor!
  • Can Bonomo'dan yeni albüm
  • Demet Akalın'dan Aleyna'ya tepki
  • Ayşegül Aldinç'ten yeni bir klip!
  • "Keşke Arda'yı dövdürmeseydim!"
  • Caner Erkin sözlerinin arkasında!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest
  • Setteki kavgayı Nurgül Yeşilçay bitirdi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • Aşk Laftan Anlamaz'daki sürpriz misafir kim?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Cesur ve Güzel'den Başak Dizer'e jest

EN POPÜLER HABERLER

  • Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları
  • Erhan Çelik'ten 'edepli' paylaşımı!
  • Demet Akalın'dan Aleyna Tilki'ye tepki
  • Bergüzar Korel'den Demet Akalın'a teşekkür
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Yasmin Erbil'den sosyal medyayı sallayan poz!
  • Nejat İşler futbolcuları için setlere dönüyor!
  • İrem Sak'tan 2017 kararı!
Yabancı ünlülerin paylaşım savaşları