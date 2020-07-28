Demet Akalın dolandırıldı!

Demet Akalın: "Hira'ya okul yaptıracağım!"
Akalın, paylaşımında; "Sabah sabah kredi kart dolandırıcılığı! Vallahi dikkat edin bak benimkini bir de dolar üstünden çekmişler! Sabah sabah rüyanızda mı gördünüz kardeşim beni?" dedi.
Ardından aylardır alışveriş yapmadığı kredi kartından oyun konsolu alındığını söyleyen şarkıcı, yapılan harcamanın da yurt dışından olduğunu dile getirdi.
Akalın'a takipçilerinden 'geçmiş olsun' mesajları geldi.
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