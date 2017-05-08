Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı

Magazin - 08 Mayıs 2017 12:51

Eser Yenenler'e şok tepki!

Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!

Murat Boz'un Eser Yenerler ile beraber Bahar-Nihan Candan kardeşlerle eğlenmesi hatta gecceyi Eser Yenenler'in evinde geçirmesi büyük olay olmuştu. Hatta bu kaçamak geccesi sonrasında Aslı Enver'in Murat Boz'u terk ettiği öne sürüldü.Bu olay sonrasında Murat Boz ve Aslı Enver'in hayranları ikilinin ilişkisinin bitmesini Eser Yenenler'e bağladı. Bu tepkilere bir destek de Demet Akalın'dan geldi.Demet Akalın, Eser Yenenler'i sevmediğini dile getirerek bu tweet'i attı;