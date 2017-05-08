Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı

Demet Akalın, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığına sebep olduğu konuşulan Eser Yenenler için sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Magazin - 08 Mayıs 2017 12:51
Demet Akalın, Eser Yenenler'e çattı
Murat Boz'un Eser Yenerler ile beraber Bahar-Nihan Candan kardeşlerle eğlenmesi hatta gecceyi Eser Yenenler'in evinde geçirmesi büyük olay olmuştu. Hatta bu kaçamak geccesi sonrasında Aslı Enver'in Murat Boz'u terk ettiği öne sürüldü.

Bu olay sonrasında Murat Boz ve Aslı Enver'in hayranları ikilinin ilişkisinin bitmesini Eser Yenenler'e bağladı. Bu tepkilere bir destek de Demet Akalın'dan geldi.

Demet Akalın, Eser Yenenler'i sevmediğini dile getirerek bu tweet'i attı;


Eser Yenenler'e şok tepki!

Eser Yenenler'e şok tepki!




Eser Yenenler'in gergin geccesi!

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Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!

Murat Boz ve Eser Yenenler'in kaçamak geccesi!



Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!

Murat Boz-Aslı Enver ayrılığında flaş iddia!
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